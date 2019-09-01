شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% خاسرا 57.95 نقطة ليصل إلى مستوى 7961.82 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 26 مليون سهم بقيمة 665 مليون ريال، وارتفعت أسهم 49 شركة، فيما تراجعت 113 شركة. وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاعى البنوك وتجزئة الأغذية بنسبة 1.25%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.23%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.92%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.81%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%. Advertisements وجاء سهم "مبكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.90%، ثم أنابيب بنسبة 2.58%، ثم الدريس بنسبة 2.44%، فيما تصدر سهم "ساكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.69% ثم مكة بنسبة 2.63%، ثم ساب بنسبة 2.34%.

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