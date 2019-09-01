شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% رابحا 28.07 نقطة ليصل إلى مستوى 5969.20 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71% رابحاً 46.18 نقطة ليصل إلى مستوى 6573.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.2% خاسراً 9.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4779.75 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 74.7 مليون سهم بقيمة 14.8 مليون دينار كويتى عبر 2886 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.02%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.61%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.49%، ثم قطاعى السلع الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.20%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%.

وجاء سهم "شركة المدار للتمويل والاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.01%، تليه شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 9.96%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.76%، فيما تصدر سهم "شركة وربة للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.70% ثم شركة منازل القابضة بنسبة 6.69%، ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 6.63%".