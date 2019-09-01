شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكندرية لتداول الحاويات" تقترب من تحقيق مليون حاوية سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن اجمالى الحاويات التى تم تداولها خلال العام المالى 2018-2019 بلغت 974 ألف حاوية .

وبحسب الإحصائيات فإن الشركة باتت قريبة من تحقيق أعلى معدل تداول وتخطى عام 2014-2015 وهو الأعلى فى التداول خلال أخر 10 سنوات، حيث بلغت 1.027 مليون حاوية.

وفى حين ارتفع معدل تداول الحاويات العام المالى المنتهى مقارنة بالعام المالى 2017-2018 الذى تم تداول 870.540 الف حاوية، إلا أن أرباح الشركة انخفضت إلى 1.85 مليار جنيه مقارنة بـ2.44 مليار جنيه بنسبة 24.1% بحسب بيانات الشركة الرسمية، كما انخفضت إيرادات النشاط الجارى للشركة، خلال العام المالى الماضى بنسبة 4% لتسجل 2.89 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات خلال العام المالى السابق عليه.

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وعلى صعيد التداول خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى من يناير حتى يونيو 2019 تصدر شهر إبريل أعلى حجم تداول بلغت الحاويات 104.495 ألف حاوية، تلاه يونيو بلغت الحاويات 91.058 ألف حاوية،وشهر مارس بلغت 87.609 ألف حاوية،ثم مايو بلغت 85.518 ألف حاوية، تلاه فبراير بلغت 71.745 ألف حاوية،وأخيرا يناير 2019 بلغت 65.630 ألف حاوية.

وتعمل الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، فى تداول الحاويات والبضائع بمينائى الإسكندرية والدخيلة، ونقل الحاويات والبضائع بالإضافة إلى القيام بأعمال المخلص الجمركى وممارسة الاستثمار العقارى.