شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 25.4% تراجع بمعدلات الزواج.. والطلاق ينخفض 27% خلال يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدلات الزواج والطلاق معاً خلال شهر يونيو 2019، مقارنة بذات الشهر من عام 2018، حيث انخفض معدل الزواج بنسبة 25.4%، فيما تراجع معدل الطلاق بنسبة 27%.

ووفقًا للنشرة المعلوماتية لشهر أغسطس الجارى الصادرة عن جهاز الإحصاء، والتى تضمنت تقرير إحصائى حول معدلات الطلاق والزواج خلال شهر يونيو الماضى، بلغ عدد عقود الزواج خلال هذا الشهر 63.2 ألف عقد، مقابل 84.7 ألف عقدا فى يونيو 2018، بانخفاض 25.4%.

بينما بلغ عدد حالات الطلاق خلال يونيو الماضى 10 آلاف حالة، مقابل 13.7 ألف حالة لذات الشهر من العام السابق، بانخفاض بلغت نسبته 27%.

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وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن مؤخراً ضمن أحدث نشراته السنوية حول إحصاءات الزواج والطلاق فى مصر، أن عدد عقود الزواج خلال عام 2018 بلغ 887.315 ألف تعاقدا، مقابل 912.606 ألف عقداً فى 2017، بتراجع بلغت نسبته 2.8%.

فى حين، بلغ عدد إشهادات الطلاق 211.554 ألف إشهاداُ لعام 2018، مقابل 198.269 ألف إشهادا عام 2017، بارتفاع قدره 6.7%.

يشار إلى أن النشرة المعلوماتية، هى نشرة إحصائية شهرية يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتتضمن عددا من أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية والسكانية والاجتماعية وغيرها، وفقا لأحدث الأرقام والبيانات المتوفرة حول هذه المؤشرات حتى الآن.