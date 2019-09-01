شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: نستهدف زيادة حجم الصادرات الإلكترونية لـ3 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، بأن حجم الصادرات المصرية من الإلكترونيات التى يتم تصنيعها وتصميمها محليا يصل الى 1.3 مليار دولار.

وأوضح عثمان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، تستهدف الحكومة للوصول بها الى 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات القادمة عبر تنفيذ استراتيجية تصميم وتصنيع الالكترونيات محليا وتشمل الالكترونيات الواعدة.

وتنفذ وزارة الاتصالات المبادرة الرئاسية لدعم التصنيع المحلى بمصر "مصر تصنع الإلكترونيات"، واتخذت الوزارة عدة خطوات فى هذا الشأن، كان أبرزها توفير البنية التحتية بالمناطق التكنولوجية، إضافة إلى المناطق الصناعية على مستوى الدولة، ووضع حوافز بقانون الاستثمار لدعم التصنيع المحلى.

وتتميز مصر بضخامة السوق وحوافز قانون الاستثمار للمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى وجود تجارب ناجحة للتصنيع المحلى لشركات عالمية فى مجال الشاشات التليفزيونية بمصر، وقدرتها على التصدير للأسواق المجاورة سواء الخليجية أو الأفريقية، والتى نرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة.