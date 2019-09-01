شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "المصرية للأدوية" المورد الرئيسى لألبان الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إنشاء الشركة المصرية لتجارة الأدوية عام 1965، إحدى شركات القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الشركة الأولى المسئولة عن تجارة وتوزيع المستحضرات الطبية داخل البلاد تعرف عليها فى 6 معلومات .

1 – تعتبر الشركة الوطنية المنوط لها مسئولية إستيراد إحتياجات البلاد من الأدوية تستــــورد الشركـة عدد 393 دواء منها 310 للاستخدام العـام ( مطروحة بالصيدليات ) و83 دواء.

2 – تقوم باستيراد الأمصال والطعوم وأدوية الأورام والبيوتكنولوجى بما يكفى حاجة المواطنين والمستشفيات والهيئات الصحية والعلاجية والدوائية وتوزيعها، وذلك من خلال صيدليات الشركة الداخلية والخارجية وعددها 79 صيدلية منهم 25 صيدلية مخصصة لمرضى الكبد وإمتلاك الشركة لعدد 57 فرع توزيع.

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3 - تعتبر الشركة صمام الأمان للمواطن المصرى حيث تقوم بتوفير ألبان الأطفال المدعمة بجميع أنواعها بسعر 55 جنيها، والإنسولينات بجميع أنواعها كما تقوم بدور أساسى فى توزيع الأدوية المحلية والمصنعة.

4 - تقوم الشركة أيضاً بتموين المستشفيات والهيئات والمؤسسات العلاجية والتأمين الصحى بكل احتياجاتها من الأدوية وتوريد كافة وسائل منع الحمل لجميع مراكز تنظيم الأسرة بالجمهورية .

5 - تنفرد الشركة بإنشائها أول سلسلة صيدليات لحفظ الأدوية الحساسة مثل أدويـــــة القلـــــب والسرطـــــــــــــان والربو والحساسية والسكـــــــــــر والأوعيـة الدمويـة .

6 – حققت الشركة خسائر 278.6 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.