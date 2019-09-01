شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ"الاتصالات": إطلاق خدمات إلكترونية عبر البريد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لليوم السابع، إنه سيتم إطلاق خدمات الكترونية جديدة خلال الأسبوع الجارى ومنها خدمات عبر البريد المصرى.

أما ما يتعلق بالخدمات الرقمية التى تم إطلاقها مطلع شهر أغسطس بمحافظة بورسعيد، فقد أوضح المصدر انها مازالت تقدم بشكل تجريبى للتأكد من استقرار سير الخدمات وتستغرق الفترة التجريبية عادة أربعة أسابيع، مضيفا أن الخدمات الرقمية لن تقتصر على 18 خدمة التى تم إطلاقها مؤخرا بل ستشمل خدمات جديدة يصل حجمها إلى نحو 174 خدمة رقمية.

كانت مصادر قد كشفت لـ"الخليج 365" فى وقت سابق، بانه سيتم إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الرقمية قريبا من بينها خدمات المرور وتجديد رخص القيادة والمركبات بكافة أنواعها وذلك فى إطار عمليات التحول الرقمى.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت عن إطلاق 18 خدمة بالمنصة الرقمية للحكومة وعلى تطبيقات المحمول فى محافظة بورسعيد، خلال جلسة إطلاق مبادرة التحول الرقمى بمنتدى الشباب فى نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسى.