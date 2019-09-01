شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: نركز على ملف الأدوات الصحية والكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، أن الغرفة تعمل على ملف السلع الأكثر استيرادا بالقطاع الهندسى، وذلك لإحلال المنتجات المحلية بديلا للاستيراد، مشيرا إلى أن قطاعى الأدوات الصحية والأدوات الكهربائية لهما الأولوية فى هذا الملف.

وأضاف المهندس فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفترة الأخيرة شهدت العمل بقوة على الحد من استيراد لمبات الليد والتوسع فى تصنيعها محليا، وهو ما ساهم فى خفض نسب استيرادها بشكل كبير، مشيرا إلى أن التحدى حاليا هو انعكاس هذه الخطوة على الأسعار.

وتابع، أن المستهلك لن يهتم بانخفاض الاستيراد أو زيادة نسبة التصنيع والمكون المحلى، لكن ما يهمه هو انعكاس كل هذه الإجراءات على أسعار السلعة، لافتا إلى أنه سيجرى تنظيم لقاء بين الغرفة الهندسية ورئيس اتحاد الغرف التجارية فى هذا الصدد لتقليل حلقات التداول على السلع لخفض أسعارها.