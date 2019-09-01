شكرا لقرائتكم خبر عن 6 سيارات لعرض المنتجات الدراسية للجمهور خلال فترة معرض أهلا مدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف يحيي رئيس شعبة الأحذية ومنتجات الجلود أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على منح الفرصة أمام المحلات الراغبة فى المشاركة معرض أهلا مدارس، وذلك خلال فترة المعرض على أن يقدموا تخفيضات للجمهور ووضع شعار المعرض على محلاتهم.

وأكد يحيى فى تصريح خاص لليوم السابع، قائلا:" من المقرر تسيير 6 سيارات نقل بها منتجات الأدوات والاحتياجات المدرسية ستجوب أحياء القاهرة الكبرى، وذلك خلال فترة المعرض ستقدم المنتجات للجمهور بأسعار مخفضة".