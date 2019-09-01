شكرا لقرائتكم خبر عن "غرفة الطباعة" تنظم ورشة عمل حول مستقبل التعبئة والتغليف بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جورج نوبار عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات، إنه سيتم عقد ورشة عمل بعنوان" مستقبل التعبئة والتغليف فى مصر ..التصميم والتكنولوجيا" يوم 4 سبتمبر 2019 بمشاركة الدكتورة منى عبد القادر نصار الرئيس السابق لقسم مواد التعبئة والتغليف فى المركز القومى للبحوث، وأحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات".

وأضاف نوبار فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التركيز على التغليف يعد ضرورة رئيسية لأى صناعة، فالشكل النهائى للمنتج وكذلك طريقة تغليفه وتهيئته للتصدير يساهم بالجزء الأكبر فى الترويج لهذا المنتج خارجيا، لافتا إلى أنه المنتج غير المغلف بشكل جيد قد يساهم فى تسويق المنتج على أنه سيئ، لذلك نسعى للتركيز على صناعة التغليف والطباعة فى الفترة المقبلة.