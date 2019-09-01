شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ"ايتيدا": محادثات مع شركات صينية لإقامة مجمع صناعى للإلكترونيات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، بشان الزيارة الأخيرة التى قام بها وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الصين للمشاركة فى منتدى قمة البريكس، أن الوفد عقد نحو 20 لقاء بمسؤولين وشركات عالمية بشان استراتيجية صناعة الإلكترونيات وأيضا الذكاء الاصطناعى، وتعد تلك الزيارة من أنجح الزيارات التى قامت بها الوزارة.

وأضاف عثمان الذى يشغل أيضا منصب مستشار وزير الاتصالات لشئون صناعة الإلكترونيات فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، بأن الصين تعد من الأسواق الأساسية لنا لتعميق صناعة الإلكترونيات فى مصر، حيث نولى اهمية حاليا للصناعات الواعدة أو المغذية وهى التى تصنع المكونات الأساسية للمنتجات النهائية منها صناعة البوردة الالكترونية والبطاريات والسماعات وصناعة لمبات الليد والفايبر وغيرها.

وقال إن الهيئة دخلت فى محادثات مع شركات صينية كبرى لإنشاء مجمع صناعى متخصص فى الصناعات المغذية وطلبو بعض الاستفسارات حول التعريفة الجمروكية وبعض اماكن توريد بعض المواد الخام اضافة إلى المكونات التى يحتجونها وغمكانية توريدها محليا وارسلوا الاسئلة فى صورة مكتوبة لمعرفة احتياجاتهم للرد عليهم رد نهائى.

وأشار إلى أن اللقاءات تضمنت عرض مزايا المناطق التكنولوجية ومساحتها وتجهيزاتها وايضا المناطق الصناعية والاستثمارية.