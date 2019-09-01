150 مليون دولار غرامة على «يوتيوب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوجّب على «جوجل» التي اتهمت منصة «يوتيوب» التابعة لها بانتهاك القانون من خلال تعرض الأطفال لتسجيلات غير لائقة، أو جمع بيانات شخصية عنهم، دفع ما بين 150 و200 مليون دولار في إطار اتفاق مع السلطات الأمريكية، بحسب معلومات صحفية.

ومن المرتقب أن تعمّم اللجنة الفيدرالية للتجارة (إف تي سي) في الولايات المتحدة هذا القرار في أيلول/‏سبتمبر، بحسب ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز». في نيسان/‏إبريل 2018، قدّمت 23 منظمة تعنى بالدفاع عن الحقوق الرقمية وحماية الأطفال شكوى ضدّ «جوجل» إلى اللجنة الفيدرالية للتجارة، اتهمت فيها «يوتيوب» بجمع معلومات خاصة عن قاصرين (من قبيل موقعهم الجغرافي والأجهزة المستخدمة وأرقام هواتفهم)، من دون علم الأهل واستخدام هذه البيانات للترويج لإعلانات مكيّفة بحسب الحاجات. (أ. ف. ب)