شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون دولار غرامة على «يوتيوب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوجّب على «جوجل» التي اتهمت منصة «يوتيوب» التابعة لها بانتهاك القانون من خلال تعرض الأطفال لتسجيلات غير لائقة، أو جمع بيانات شخصية عنهم، دفع ما بين 150 و200 مليون دولار في إطار اتفاق مع السلطات الأمريكية، بحسب معلومات صحفية.
ومن المرتقب أن تعمّم اللجنة الفيدرالية للتجارة (إف تي سي) في الولايات المتحدة هذا القرار في أيلول/سبتمبر، بحسب ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز». في نيسان/إبريل 2018، قدّمت 23 منظمة تعنى بالدفاع عن الحقوق الرقمية وحماية الأطفال شكوى ضدّ «جوجل» إلى اللجنة الفيدرالية للتجارة، اتهمت فيها «يوتيوب» بجمع معلومات خاصة عن قاصرين (من قبيل موقعهم الجغرافي والأجهزة المستخدمة وأرقام هواتفهم)، من دون علم الأهل واستخدام هذه البيانات للترويج لإعلانات مكيّفة بحسب الحاجات. (أ. ف. ب)
كانت هذه تفاصيل خبر 150 مليون دولار غرامة على «يوتيوب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.