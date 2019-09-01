افتتاح مرحلتين من طرق «إكسبو 2020» بـ 1.3 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة



افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، أمس، المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو 2020، التي شملت تطوير تقاطعين لشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع كل من شارع إكسبو وشارع اليلايس، إضافة إلى تطوير تقاطعين مجسرين على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في منطقة مجمع دبي للاستثمار، وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، وبلغ إجمالي طول الجسور في المرحلتين خمسة كيلومترات، فيما بلغ طول الطرق 17 كيلومتراً، بتكلفة مليار و300 مليون درهم.

يأتي تنفيذ المشروع ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في البدء الفوري بتنفيذ مشاريع الطرق وأنظمة النقل المتعلقة بتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، لضمان انسيابية الحركة المرورية، التي تخدم زوار المعرض والمشاريع المستقبلية في المنطقة.

أحد أضخم المشاريع

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، أحد أضخم مشاريع الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، ونظراً لضخامة المشروع، فقد جرى تقسيمه إلى ست مراحل، لإنجاز جميع الأعمال في الفترة الزمنية المحددة، وقبل فترة كافية من افتتاح معرض إكسبو، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع توفر حركة مرورية حرة بين شارع إكسبو وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، حيث يسهم تحويل الدوار المحكوم بإشارة ضوئية إلى تقاطع مجسر في زيادة الطاقة الاستيعابية من 2000 مركبة في الساعة إلى 4500 مركبة في الساعة باتجاه الشرق والغرب على طريق إكسبو، كما توفر المرحلة الثالثة حركة مرورية مباشرة إلى معرض إكسبو باتجاه الغرب على طريق إكسبو، وسعة مرورية إضافية لحركة المرور من معرض إكسبو باتجاه شارع إكسبو وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، مما يسهم في تقليل زمن الرحلة وانسيابية الحركة المرورية.

وأضاف: توفر المرحلة الرابعة من المشروع حركة مرورية حرة بين شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع اليلايس، ويسهم تحويل الدوار المحكوم بإشارة ضوئية إلى تقاطع مجسر، في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 3000 مركبة في الساعة إلى 10000 مركبة في الساعة باتجاه الشرق والغرب في شارع اليلايس، ويوفر حركة مرورية أفضل إلى معرض إكسبو، وإلى منطقة جافزا باتجاه شارع الإمارات عبر شارع اليلايس.

المرحلة الثالثة

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وقال الطاير: بلغ إجمالي طول الجسور التي نفذت في المرحلة الثالثة، قرابة ثلاثة كيلومترات، فيما يبلغ طول الطرق ستة كيلومترات ونصف الكيلومتر، وشملت هذه المرحلة من المشروع تطوير تقاطع شارع إكسبو مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وتحويله إلى تقاطع مجسر يوفر حركة حرة في مختلف الاتجاهات، وذلك من خلال رفع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والطرق التجميعية (الخدمية) بخمسة جسور، وتوفير أربع حركات التفاف ووصلات لتأمين انسيابية الحركة المرورية من شارع إكسبو شمالاً إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه شارع دبي العين، كما ستوفر هذه الوصلات حركة دخول لمعرض إكسبو 2020 من شارع إكسبو جنوباً باتجاه المعرض، وحركة الخروج من المعرض من شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان إلى شارع إكسبو شمالاً، إضافة إلى توفير حركة الخروج من المعرض من خلال حركة التفاف مجسرة على امتداد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه التقاطع، ويشمل المشروع أيضاً تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مطار آل مكتوم الدولي إلى طريق جديد بسعة خمسة مسارات في كل اتجاه، بطول كيلومترين من تقاطع إكسبو مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مطار آل مكتوم الدولي، كما يتضمن المشروع زيادة عدد مسارات شارع إكسبو من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه بطول قرابة أربعة كيلومترات.

المرحلة الرابعة

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة أن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير الطرق المؤدية لموقع معرض إكسبو تشمل تطوير ثلاثة تقاطعات وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه بطول أربعة كيلومترات و600 متر، حيث سيجري تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع اليلايس وتحويله إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في مختلف الاتجاهات، وذلك من خلال رفع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والطرق التجميعية (الخدمية) بأربعة جسور، وتوفير حركتين للالتفاف والوصلات الحرة لتأمين انسيابية الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان غرباً إلى شارع اليلايس شمالاً باتجاه شارع الشيخ زايد، ومن شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان شرقاً إلى شارع اليلايس جنوباً باتجاه شارع الإمارات، كما سيجري تطوير التقاطعين الثاني والثالث عبر إنشاء جسرين بمسارين في كل اتجاه على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، محكومين بإشارات ضوئية لتوفير الحركات المرورية التي تخدم مجمع دبي للاستثمار، ويشمل المشروع كذلك إنشاء طريق خدمي بسعة مسارين في كل اتجاه على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع اليلايس، إضافة إلى تطوير مداخل مجمع دبي للاستثمار على شارع اليلايس، مشيراً إلى أن طول الجسور التي سيجري تنفيذها في المرحلة الرابعة يبلغ كيلومترين، فيما يبلغ طول الطرق عشرة كيلومترات و300 متر.

يذكر أن مشروع الطرق المؤدية لموقع معرض إكسبو قسم إلى ست مراحل، فإلى جانب المرحلتين الثالثة والرابعة اللتين افتتحتا أمس، هناك المرحلتان الأولى والثانية، وتتضمنان تحويل الدوار على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في كل اتجاه، وتنفيذ تقاطعين مجسرين يشكلان مداخل ومخارج مباشرة لمعرض إكسبو 2020 من شارع الشيخ محمد بن زايد لتأمين حركة حرة للدخول والخروج من وإلى موقع المعرض، ويبلغ إجمالي طول الطرق في المرحلتين 43 كيلومتراً، فيما تتضمن المرحلتان الخامسة والسادسة تطوير شارع إكسبو، وتطوير تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو، ويبلغ إجمالي طول الجسور في المرحلتين أربعة كيلومترات، والطرق 11 كيلومتراً.



خطة متكاملة تواكب الحدث

وضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة متكاملة لتلبية متطلبات استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، وتحقيق تنقل آمن وسهل لزوار المعرض وفعالياته، تشمل تطوير شبكة الطرق والتقاطعات، وتنفيذ (مسار 2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي، وتطوير خطوط وأنظمة النقل الجماعي من الحافلات ومركبات الأجرة.