نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:

كن على يقين أنّ النجاح ممكن

عندما تؤمن أنّ النجاح على بُعد خطوات قليلة منك، فإنّ عقلك سيمدّك بجرعة من الطاقة، تماماً كما يحدث في السباقات الطويلة؛ عندما يقترب المتسابقون من خطّ النهاية، فتراهم يزيدون من سرعتهم على الرغم من التعب الذي يلمّ بأجسادهم؛ وذلك لأنّ عقلهم اقتنع بأنّ النجاح قريب جدّاً؛ لذلك كن على قناعة دائمة أنّ النجاح قاب قوسين أو أدنى.

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قلل من تعدد المهام

حتى لو كان تعدد المهام إحدى المزايا المطلوبة من الموظف اليوم، لكن القيام بعدة أعمال في آن واحد يمكن أن يكون خطراً؛ حيث أشارت الدراسات إلى أن من يحاولون أن يقوموا بنشاطين أو أكثر في آن ينتهي بهم الأمر بتشتت أفكارهم، وتراجع نوعية عملهم.

شارك الآخرين

عندما تصل إلى حالة من التفكير الإيجابي، فلابدّ من أن تقحم الآخرين من حولك وتضعهم في نفس الحالة الإيجابية. إذا كنت الوحيد الذي يفكّر بإيجابية، فلن تتمكن من الصمود طويلاً إذا كان مَن يتواجد حولك هم من الأشخاص السلبيين. يمكنك مثلاً تحقيق هدف بسيط أو تطبيق قاعدة بسيطة؛ لتكون أمثولة للآخرين؛ بحيث يتبعون نهجك ليحقّقوا نفس النتيجة، وليصلوا للسعادة.