رئيس تنفيذي جديد لمصرف الهلال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف الهلال، أمس، عن تعيين عبد الشكيل عيدروس رئيساً تنفيذياً للمصرف، ليتولّى بذلك قيادة مسيرة التحول الرقمي، والإشراف على تحقيق الأهداف الاستراتيجية؛ الرامية إلى الارتقاء بتجربة العملاء، والاتجاه نحو الاستثمار بشكل رئيسي في التكنولوجيا والخدمات المصرفية المتطورة للأفراد. ويأتي تعيين عبد الشكيل خلفاً لعمرو المنهالي، الذي تم تعيينه كرئيس تنفيذي لشركة «الواحة كابيتال».

تمتد خبرة عبد الشكيل إلى أكثر من 25 عاماً في قطاع الخدمات المصرفية، كما أنه يعد أحد المصرفيين المميزين في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد واستراتيجيات الابتكار الرقمي وإدارة المخاطر. وشغل عبد الشكيل مناصب إدارية عُليا في «بنك أبوظبي التجاري» لمدة 15 عاماً، كان آخرها توليه منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك منذ عام 2014.

وقبل انضمامه إلى بنك أبوظبي التجاري، عمل لدى «سيتي بنك» في دولة الإمارات لأكثر من 10 أعوام. ويحمل عبد الشكيل درجة الماجستير في إدارة المخاطر من جامعة نيويورك، كلية ستيرن لإدارة الأعمال.

وقال علاء عريقات، رئيس مجلس إدارة مصرف الهلال،: «يحظى عبد الشكيل بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وإنني على ثقة أنه سيقود المصرف لآفاقٍ جديدة وواعدة، فيما يمضي مصرف الهلال قدماً في مسيرة التحول الرقمي؛ من خلال تقديم خدمات متطورة واستثنائية؛ تعزز تجربة العملاء، وتجعلهم في مقدمة أولوياتنا، بما يُثبت التزامنا الدائم بتحقيق القيمة المثلى لعملائنا، وترسيخ المكانة التي يحتلّها مصرف الهلال في قطاع الصيرفة الإسلامية».