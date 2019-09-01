كيف تضع ميزانية عندما تكون مثقلاً بالديون؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير



أتعاني نقصاً في السيولة المالية؟ من المحتمل أنك لا تتبع ميزانية تتفق مع راتبك، حيث إن الميزانية الذكية تحميك من تراكم الديون ومن ضعف الرصيد المالي ومن احتمالية طردك من شقتك بسبب عدم دفع الإيجار. لم يفتِ الأوان بعد لتحقيق أهدافك، لذلك ابدأ الآن بتنفيذ الخطوات التالية لجعل حياتك المالية أقل إرهاقاً.

1- تجنب الكوارث الفورية

لا تتردد بطلب تمديد مدة سداد الأقساط أو الفواتير من الجهات المعنية، فغالباً ما تحصل هذه الطلبات على الموافقة. وإذا كنت تخشى من طردك من الشقة أو البيت الذي تسكن فيه بسبب تخلفك عن دفع الإيجار، تحدث مع المالك العقاري في هذا الشأن، لكن في الوقت ذاته يجب أن تبحث عن طرق أخرى لتوفير المال.



2- مراجعة دفعات بطاقة الائتمان وتواريخ استحقاقها

إذا كنت تدفع الحد الأدنى من أقساط بطاقة الائتمان، فأنت بذلك ترفع من حجم ديونك، فعلى سبيل المثال إذا كان الحد الأدنى للرسوم التي يجب أن تدفعها مقابل ألف دولار شهرياً هو 40 دولاراً، وفي حال تخلفك عن دفع هذه الرسوم في الوقت المحدد، فسيتم فرض رسوم إضافية بقيمة 35 دولاراً بسبب التأخير.

3- دفع أقساط الفواتير ذات الأولوية

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راجع جميع فواتيرك، ورتبها حسب الأولوية ثم ضع جدولاً زمنياً لموعد سداد كل منها، وفي حال عجزك عن سداد القسط الكامل لأحد الفواتير، يمكنك الاتصال بالشركة للتفاوض على دفع مبلغ مخفض تستطيع دفعه في الوقت الراهن، على أن تسدد المبلغ كاملاً في الشهر المقبل.

4- تجاهل قاعدة توفير 10% من مرتبك في الوقت الراهن

لا يوجد معنى للادخار عندما تكون هنالك أقساط متراكمة يجب أن تدفعها، لذلك يجب أولاً تسديد جميع الالتزامات المالية قبل أن توفق بين ميزانيتك ومدخراتك.

5- مراجعة نفقاتك الشهرية

هنالك العديد من الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت التي يمكن أن تساعدك على تصنيف وإجراء تعديل على نفقاتك حسب الميزانية المتاحة. وهذا ما يأخذنا إلى النقطة التالية.

6- التخلص من النفقات غير الضرورية

إن تناول الطعام خارج المنزل والاستمتاع بين الحين والآخر شيء جيد، ولكن الطريقة السهلة والسريعة لكبح نفقاتك والبدء بالتوفير هي التقليل من تناول الطعام خارج المنزل.7- ابحث عن مصادر جديدة للدخل

إذا كانت ميزانيتك الحالية لا تكاد تلبي احتياجاتك الشهرية، فأنت بحاجة إلى البحث عن عمل إضافي أو وظيفة بأجر أعلى.