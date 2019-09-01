«جمارك دبي» تطلق «هاكاثون الذكاء الاصطناعي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «جمارك دبي» عن إطلاق «هاكاثون الذكاء الاصطناعي»؛ لتطوير أنظمة وبرمجيات، تُسهم في تحسين الخدمات وأتمتة الإجراءات الجمركية، نحو تحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي(AI)، وتمثل المرحلة الجديدة، بعد الحكومة الذكية، التي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم و«مئوية الإمارات 2071»، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل في العالم في المجالات كافة.

وتقرر فتح باب التسجيل للمبرمجين والمطورين وطلبة الجامعات على موقع «جمارك دبي الإلكتروني»، خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر/أيلول، على أن يتم استقبال المشاريع التطويرية على البريد الإلكتروني خلال الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر، علماً بأنه سيتم تكريم المشاريع الثلاثة الأولى الفائزة خلال فعاليات معرض «جيتكس للتقنية 2019»؛ حيث رصدت «جمارك دبي» جوائز للفائزين بقيمة 10000 درهم للفائز الأول، و5000 درهم للثاني، و3000 درهم للثالث.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «نحن سعداء بإطلاق «هاكاثون جمارك دبي للذكاء الاصطناعي»؛ بهدف تسليط الضوء على الآفاق الابتكارية الواسعة التي تقدمها الثورة الصناعية الرابعة (4IR)، وسبل الاستفادة منها نحو تطوير خدمات وتحسين الإجراءات الجمركية، دعماً لرؤيتنا في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم، الداعمة للتجارة المشروعة»، مؤكداً أن مبادرات «جمارك دبي»، المتعلقة بتوظيف الابتكار في التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، تواكب توجهات القيادة الحكيمة في تطبيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، وكذلك الارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز.

وأضاف المدير العام لجمارك دبي: «وضعت جمارك دبي بنود المبادئ الثمانية لدبي وأهداف وثيقة الخمسين، اللذين أعلنهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في إطار عمل لخطتها المستقبلية؛ حيث نتوقع أن تسهم المنافسة بين المبرمجين وطلاب الجامعات في الخروج بنتائج تدعم توجهنا في دعم إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة، وكذلك تعزيز استراتيجية خط دبي للحرير؛ عبر تسهيل التجارة، ودعم مركز دبي المحوري بين الشرق والغرب».

وأوضح جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في «جمارك دبي» أن «هاكاثون الذكاء الاصطناعي» لجمارك دبي يعمل على توظيف القدرات والمواهب الموجودة في المجتمع، وتحفيز قطاع الشباب على الابتكار، واكتشاف الفرص المهمة التي تطرحها الثورة الصناعية الرابعة، ومعالجة تحدياتها، في مجالات العمل الجمركي، إضافة إلى تقديم أفضل الحلول التقنية للمتعاملين؛ لتحقيق سعادتهم، وتأتي هذه الخطوة في إطار المشاركة المجتمعية؛ لابتكار أنظمة تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كتجربة جديدة بعد أن قدم قطاع التطوير الجمركي في الدائرة العديد من المشاريع و المنصات الذكية؛ ومنها على سبيل المثال نظام «مرسال2» ومنصة العمل الذكية؛ وقناة الأعمال المتكاملة؛ ونظام الإفصاح الذكي؛ ونظام محرك المخاطر الذكي.

وقال: تم تشكيل لجنة من موظفي قطاع التطوير الجمركي في «جمارك دبي»؛ لتلقي نماذج المشاريع المرشحة لاختيار الفائزين منها، متوقعاً أن يحقق «الهاكاثون» مشاركة متميزة في إظهار قدرات تقنية عالية ومتطورة؛ تحقق الأهداف المرجوة.