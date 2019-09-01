20 % مشاركات جديدة بفعاليات «إكسبو الشارقة» خلال النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



كشف مركز «إكسبو الشارقة» أن ما يقارب 20% من المشاركات في معارض المركز خلال النصف الأول من العام الحالي هي لشركات جديدة تشارك لأول مرة في معارض المركز، ما يعكس السمعة العالمية التي يتمتع بها مركز «إكسبو الشارقة» كوجهة بارزة في صناعة المعارض والمؤتمرات في العالم.

أشار المركز إلى أن المعارض والمؤتمرات التي نظمها واستضافها في النصف الأول تميزت بتنوعها وتناسقها مع المتطلبات المتغيرة للسكان وقطاع الأعمال لتشمل الإلكترونيات والاستثمار العقاري وصناعة تشكيل الصلب والمعادن والساعات والمجوهرات والرعاية الصحية والتمور والمدارس والعناية بالطفل والقراءة والإسكان، إضافة إلى الاتصال الحكومي وليالي رمضان، مضيفاً أن أكثر المعارض التي استقطبت شركات مشاركة وعارضين كان معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، في حين سجل معرض الاستثمار العقاري «ايكرس» 2019 نمواً بلغ 11% في عدد الشركات العقارية العارضة المحلية والإقليمية والعالمية، وحقق معرض «فاب ستيل» لصناعة الصلب والمعادن نمواً بنسبة 25% في عدد العارضين المشاركين.

ولفت المركز إلى علامة فارقة في المعارض والفعاليات التي نظمها واستضافها خلال نفس الفترة والتي تمثلت بارتفاع نسبة مشاركة الشركات الوطنية في معارض وفعاليات المركز، الأمر الذي يؤشر إلى الدور الكبير الذي يلعبه المركز في تحفيز الشركات الوطنية على استعراض منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية لزوار المعارض، والاستفادة من المعارض لتعزيز أدائها وتنميته.

وأشار مركز إكسبو الشارقة إلى إتمام الاستعدادات الكاملة لتنظيم واستضافة العديد من المعارض والمؤتمرات الرئيسية خلال الفترة المقبلة الممتدة من سبتمبر وحتى ديسمبر من العام 2019، حيث تتنوع المعارض المزمع تنظيمها واستضافتها بين الثقافية والعقارية والصناعية والمواد الاستهلاكية وغيرها وأبرزها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والثلاثين، إضافة إلى المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، ومعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في نسخته ال47.

وأشار عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس مركز «إكسبو الشارقة» إلى أهمية الدور الذي يلعبه المركز التابع للغرفة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لإمارة الشارقة، معتبراً أن دعم صناعة المعارض والمؤتمرات هو جزء من الرؤية السديدة والتوجيهات الحكيمة التي وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتطبيقها دعماً للمسيرة التنموية الاقتصادية في الشارقة، وتحقيقاً للأهداف الوطنية في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه المستدام.

وأوضح العويس أن صناعة المعارض والمؤتمرات كان لها تأثيرات إيجابية واضحة في اقتصاد الشارقة ومختلف قطاعاته، وأبرزها تحفيز سياحة الأعمال والسياحة العادية، ما انعكس على ارتفاع نسب الإشغال والإيرادات الفندقية، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة لسياحة الأعمال بعد أن أثبتت مكانتها كوجهة متميزة للسياحة العائلية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة: «ولعل أبرز الفوائد المترتبة على تنظيم واستضافة أهم الفعاليات والمعارض العالمية هو دفع عجلة الاستثمار وتعزيز تدفق الاستثمارات الخارجية للإمارة، فالعارضون المشاركون في المعارض والمؤتمرات يعقدون اتفاقيات وشراكات اقتصادية مستمرة تستقطب رؤوس الأموال، في حين تصبح الشارقة خلال فترة تنظيم هذه المعارض وجهة رئيسية للوفود الرسمية الخارجية الزائرة التي تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، ولذلك فإن صناعة المعارض والمؤتمرات هي جزء أساسي من استراتيجيتنا للترويج للإمارة كوجهة للأعمال والاستثمار».

قيمة مضافة لاقتصاد الشارقة

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وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن النمو في عدد العارضين خلال النصف الأول من العام 2019 مؤشر إيجابي على نجاح الاستراتيجية التي يعتمدها المركز بتنظيم واستضافة معارض تلبي احتياجات السوق ومجتمع الأعمال، وتتلاءم مع توجهات واستراتيجيات الارتقاء بالأداء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على مختلف المستويات.

ولفت المدفع إلى أن أجندة المركز السنوية للفعاليات والمعارض تأخذ بالاعتبار القطاعات والمجالات المهمة في الشارقة، وتركز على تفعيل مساهمة هذه القطاعات في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة، حيث يختار المركز معارض قادرة على تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن المركز يعتمد استراتيجيات مبتكرة تستثمر في النوعية والجودة في انتقاء المعارض التي ينظمها ويستضيفها، ويعمل على تطوير وتدريب مهارات العاملين بالقطاع لتوفير تجربة ثرية لجميع العارضين والزوار، مشيراً إلى أن صناعة المعارض هي ثقافة تجيدها إمارة الشارقة وتستثمر فيها على الدوام من أجل مستقبلها ورقيها.



سبتمبر يشهد انطلاق الموسم الجديد

تشهد أجندة مركز «إكسبو الشارقة» انطلاق مجموعة متميزة من المعارض والفعاليات منها المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» خلال الفترة من 19-22 سبتمبر 2019، الذي يعد فرصة مثالية لمحترفي وهواة التصوير لما يشهده من مشاركة كبرى شركات التصوير، كما يُشكل رافداً للإعلام المحلي والدولي. ومن أهم المعارض أيضاً التي سينظمها المركز خلال الفترة من 1-5 أكتوبر، معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في نسخته ال47، والذي سيشهد مشاركة عدد كبير من العارضين من رواد صناعة وتجارة المجوهرات والذهب والماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات، الذين يعرضون أعمالاً خلابة من الذهب والماس والساعات الفاخرة والعديد من المجموعات الذهبية النادرة لأشهر الماركات العالمية. كما تضم أجندة المعارض أيضاً استضافة معرض الشارقة الدولي للكتاب في الفترة من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر، ومؤتمر ومعرض الخرسانة الدولي في الفترة من 24 -25 نوفمبر، إلى جانب عدد من المعارض التجارية والتسويقية التي يحرص المركز على تنظيمها واستضافتها لدعم قطاع تجارة التجزئة .