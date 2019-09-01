شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسون موبيل» خارج «إس آند بي» للمرة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد شركة «إكسون موبيل» للخروج من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لأكبر عشر شركات والمعروف ب «إس آند بي 500»، وذلك للمرة الأولى منذ تدشين المؤشر قبل نحو تسعين عاماً.
وذكرت «بلومبيرج» أمس السبت، وفقاً لما حصلت عليه من معلومات، أن شركة «فيزا إنكوربوريشن» حلت محل «إكسون موبيل»، لتكون أكبر عضو بالمؤشر في الأول من آب / أغسطس، وبعد أسبوعين تجاوزتها أيضاً شركة «بروكتر آند جامبل».
وأشارت «بلومبيرج» إلى أن المؤشر سوف يؤكد هذه الخطوة في تقريره، ونقلت عن توم سانزيللو، مدير معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، قوله: «لقد تراجع دور البترول بوصفه قاطرة للاقتصاد العالمي».
(د ب أ)
كانت هذه تفاصيل خبر «إكسون موبيل» خارج «إس آند بي» للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.