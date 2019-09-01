«إكسون موبيل» خارج «إس آند بي» للمرة الأولى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد شركة «إكسون موبيل» للخروج من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لأكبر عشر شركات والمعروف ب «إس آند بي 500»، وذلك للمرة الأولى منذ تدشين المؤشر قبل نحو تسعين عاماً.

وذكرت «بلومبيرج» أمس السبت، وفقاً لما حصلت عليه من معلومات، أن شركة «فيزا إنكوربوريشن» حلت محل «إكسون موبيل»، لتكون أكبر عضو بالمؤشر في الأول من آب /‏ أغسطس، وبعد أسبوعين تجاوزتها أيضاً شركة «بروكتر آند جامبل».

وأشارت «بلومبيرج» إلى أن المؤشر سوف يؤكد هذه الخطوة في تقريره، ونقلت عن توم سانزيللو، مدير معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، قوله: «لقد تراجع دور البترول بوصفه قاطرة للاقتصاد العالمي».

(د ب أ)