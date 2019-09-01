«الأربعة الكبار».. بين الاكتفاء بالتدقيق وترك استشارات مدرة للملايين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

بين الفينة والأخرى تتصدر شركات تدقيق الحسابات العالمية الكبرى عناوين الأخبار. قبل عام تقريباً وجهت للشركات الأربعة الكبرى انتقادات واتهامات تتعلق بفشلها في التنبؤ بمشاكل وتجاوزات في حسابات شركة «كاريليون» البريطانية و«شينوف» الجنوب إفريقية و«كولونيال بانك جروب» الأمريكية، والقائمة لا تنتهي. وتطرح هذه الحوادث سؤالاً قديماً جديداً هو: هل تعمي الأنشطة الثانوية لشركات التدقيق، خاصة الاستشارات، أعينها عن نشاطها الأساسي، وهو تدقيق الحسابات؟

وقد ذهب المشرعون في بريطانيا إلى حد الدعوة لتفكيك «الأربعة الكبار» وهي «ديلويت» و«إي واي» EY و«كيه بي إم جي» KPMG و«بي دبليو سي» pwC.

ربما يتبين أن هذا ضروري جداً، لكن لا بد من فسح المجال للقانون كي يأخذ مجراه أولاً.

في مايو/‏ أيار 2018، طالب نواب بريطانيون بإحالة الشركات الأربع الكبرى للمحاسبة في المملكة المتحدة إلى سلطات المنافسة لإخضاعها إلى تفكيك محتمل في أعقاب انهيار شركة كاريليون المتعاقدة مع الحكومة، واصفينها ب «ناد مريح غير قادر على توفير درجة التحدي المستقل المطلوب».

التوصية التي قدمها أعضاء لجنتين برلمانيتين قويتين في تقرير مدمر مكون من 100 صفحة عن فشل «كاريليون»، اتهمت أيضاً الحكومة والهيئات التنظيمية وأعضاء مجلس إدارة «كاريليون» بالفشل في تحمل مسؤولياتهم، غالباً لأنهم تصرفوا «بطريقة تتماشى كلياً مع حوافزهم الشخصية».

دور حساس

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تلعب شركات تدقيق الحسابات دوراً حساساً في الاقتصاد يرتبط بمسؤوليات وامتيازات خاصة جداً. فالقانون يضمن الطلب على خدماتها من خلال إلزام الشركات المدرجة بإصدار تقارير مالية موحدة. وهذه التقارير بدورها تقدم معلومات موثوقة للمستثمرين ولكل المهتمين بشؤون أي شركة. وهذه الخدمة العامة تجعل جودة واستقلالية عمل المدققين غاية في الأهمية.

إلا أن شركات التدقيق باتت تقدم خدمات أخرى منها الاستشارات وتقنية المعلومات والإرشادات الضريبية. وهنا تحرص على تحقيق مصالح إداراتها وليس تحقيق مصالح المستثمرين ومالكي الأسهم. وهذه الأنشطة الثانوية تعزز فهم المدققين لحاجات عملائهم لكنها في الوقت ذاته تخلق نزاع مصالح خاصة وأن تلك الخدمات باتت تشكل القسم الأكبر من فواتير شركات تدقيق الحسابات.

وبرزت مخاطر هذه الأنشطة بوضوح شديد خلال العقد الأخير من القرن الماضي والأول من القرن الحالي. وكشفت حادثة بعد أخرى تضخم عائدات شركات تدقيق الحسابات والعلاقة العدوانية بينها وبين إدارات الشركات حتى وصلت إلى مرحلة كارثية. وخلصت التحليلات إلى أن درجة جودة خدمات تدقيق الحسابات في أي شركة تتناسب عكسياً مع حجم عائداتها من الأنشطة الثانوية.

وجاء رد السلطات الأمريكية في قانون «ساربينز-أوكسلي» عام 2002 الذي حظر على تلك الشركات تقديم أي خدمات سوى التدقيق المحاسبي وطلب من الشركات المدرجة الإفصاح عن تفاصيل نفقاتها التي تدفع للمدققين. وقد تبنى الاتحاد الأوروبي حديثاً قانوناً مماثلاً بدأ تطبيقه العام الماضي.

وحقق القانون الأمريكي نجاحات جزئية حيث خفضت الشركات أنشطتها غير المحاسبية حتى بلغت عائداتها منها عام 2016 نسبة 21% من إجمالي العائدات مقابل أكثر من 50% عندما صدر القانون.

مدقق لا «يشم»

في الأسابيع الأولى من العام الجاري طرحت افتتاحية ل «فاينانشال تايمز» تساؤلات حول أولئك المكلفين بالتدقيق المالي والمحاسبي، وقال كاتب الافتتاحية إنه وبكل برود أعصاب أجاب ديفيد دانكلي الرئيس التنفيذي لشركة «جرانت ثورنتون» لتدقيق الحسابات، عن سؤال لجنة من مجلس العموم البريطاني قائلاً إن المدققين الذين يدققون سجلات الشركة «لا يفتشون عن عمليات احتيال».

لا شك - وفقاً للصحيفة - أن مثل هذه البلادة تثير ردود فعل غاضبة. فإذا كان مدققو الحسابات لا يأبهون لأي سلوك احتيالي، فما هي أهداف التدقيق في المقام الأول؟ وإذا لم يكن ذلك من صلب مهامهم فما هي أولوياتهم؟

هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح حول مثل هذه الأسئلة في ضوء الفضائح التي تورطت فيها شركات مثل «بي إتش إس» و«كاريليون» و«باتريسري فاليري»، سلسلة المخابز الفاشلة، التي تولت شركة «غرانت ثورنتون» تدقيق حساباتها. وإذا اهتزت الثقة في حسابات الشركة التي تخضع لتدقيق المدققين، فإن ثقة المساهمين والموظفين والجمهور على نطاق أوسع في نظام الشركات سوف تتآكل.

تتمثل المهمة الرئيسية لمدققي الحسابات في تحديد ما إذا كانت مجموعة من الحسابات تعطي صورة «حقيقية وعادلة» لنشاط شركة ما. وهم يعترفون بأن عليهم أن يجروا الاختبارات التفصيلية لتحديد ما إذا كانت الأرقام تعكس وضعاً صحياً خالياً من الشكوك. ومطلوب منهم اتباع المسارات التوثيقية لجميع المعاملات بحيث يتم توثيق الأرقام في الحسابات وتطابق الفواتير مع ما هو مرصود في السجلات ولا بد من التحقق من صحة المستندات. كذلك، على المدققين وضع الإجراءات والعمليات التي تم تصميمها لتقليل فرص حدوث عمليات تزوير عبر الشبكة - مثل التحقق من وجود الأسهم والأصول، والتحقق من الأرصدة النقدية والقروض لدى المصارف.

قد لا تكون مثل هذه الإجراءات كافية - بحسب الفاينانشال تايمز - لضبط عمليات المخادعة الدقيقة التي يصعب كشفها. ولكن إذا تبين لاحقاً أن عملية الاحتيال قد مرت لأن المدقق لم يطرح على نفسه سؤالاً كان عليه أن يطرحه ويتابعه حتى النهاية، تصبح المسألة التالية مدى أهمية الإخفاق الذي مني به وحجم الأضرار التي تسبب بها إهماله.

ويشتكي بعض «قدامى المحاربين» في مجال التدقيق من أن الاعتماد على التكنولوجيا في تحري تفاصيل الحسابات، قلص الوقت المخصص للتحدث إلى الشركات والعاملين فيها. وهناك مصادر خطر أخرى حسبما يرى المتخصصون.«الأربعة الكبار»، شركات التدقيق الكبرى في مجال التدقيق اتخذت قرارات مهمة في ظل اللغط الدائر حالياً حول أخطائها القاتلة، بعدما باتت تركز على الاستشارات بدلاً من التدقيق، وفيما قررت «إيرنست آند يونغ» و«بي دبليو سي» وقف خدماتها الاستشارية لعملائها من الشركات المدرجة على مؤشر «فاينانشل تايمز» بدءاً من عام 2020، سبقت «كيه بي إم جي» منافساتها في التطبيق من العام الماضي، في حين لم تقرر «ديلويت» بعد موعد تنفيذ القرار.