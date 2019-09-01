طوكيو تطالب بكين بعدم إغراق إفريقيا في الديون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الياباني، أول أمس الجمعة، أن على المستثمرين الأجانب في إفريقيا أن يحرصوا على عدم إغراق البلدان المضيفة في الديون، خلال القمة حول إفريقيا في إشارة واضحة إلى المشاريع الصينية الضخمة.

وقال شينزو آبي خلال مؤتمر صحفي جاء عقب «مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية» الذي ضم أكثر من 50 بلداً من هذه القارة في يوكوهاما في ضاحية العاصمة اليابانية؛ «من خلال تقديم مساعدة لإفريقيا، علينا أن نأخذ في الاعتبار عبء ديون البلدان، التي تتلقاها، والتحقق من ألا يصبح هذا العبء فوق طاقتها».

وفي البيان الختامي، الذي نشر في وقت سابق، شدد المشاركون في القمة التي نظمت بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي على أهمية استثمارات «معقولة» و«نوعية».

والصين التي حذت حذو اليابان مع مؤتمرها حول التنمية في إفريقيا، تتخطاها الآن بالمبالغ المخصصة: 60 مليار دولار من التمويلات الجديدة التي قُطع وعد بتقديمها خلال القمة الصينية - الإفريقية العام الماضي، أي ضعف ما قدم خلال قمة 2016.

تدريب الخبراء

واتهم مشروع البنى التحتية ل«طرق الحرير الجديدة» الذي أطلق في 2013 من قبل بكين لربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بالصين، بدعم المؤسسات والعمال الصينيين على حساب الاقتصادات المحلية، وبإغراق الدول المضيفة في الديون، وعدم أخذ حقوق الإنسان والبيئة في الاعتبار.

وقال آبي، الخميس، أمام القادة الأفارقة،: «إذا كانت الدول الشريكة مثقلة بالديون سيعيق ذلك جهود الجميع للدخول إلى الأسواق».

وسرعان ما صدر رد فعل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ووصف من بكين هذه التصريحات بأنها «تكهنات غير منطقية».

واغتنم آبي الفرصة؛ للترويج لآليات تمويل وتأمين تقدمها شركات يابانية مدعومة من الحكومة، التي تؤمن على حد قوله استثمارات «نوعية».

وخلال السنوات الثلاث المقبلة تعتزم اليابان أيضاً تدريب خبراء في إدارة المخاطر المالية والدين العام في 30 بلداً في إفريقيا، كما قال آبي، ولم يكشف، الجمعة، عن الرقم الجديد لمجمل الاستثمارات اليابانية المقبلة في إفريقيا.

انعدام كبير للأمن

لم يتوقع المحللون في الأيام التي سبقت القمة أن تكون اليابان في سباق للاستثمار، واختارت طوكيو بأن تتميز؛ من خلال رغبتها في إرفاق استثماراتها ب«تنمية الموارد البشرية» بحسب قول دبلوماسي مكلف من مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية، ولم يتردد في تسمية الصين من باب المقارنة.

وقال آبي، الجمعة رداً على سؤال حول المستثمرين اليابانيين، مقارنة مع الصين وأوروبا أو الولايات المتحدة، إنه منذ إنشاء مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية في 1993 لم تتوقف اليابان «عن دعم التنمية التي تركز على البشر مع احترام المبادرة الإفريقية. الفكرة التي تقول: إن الموارد البشرية هي في قلب التنمية تنبع من خبرة اليابانيين».

وركزت النسخة السابعة للمؤتمر الذي استمرت أعماله على مدى ثلاثة أيام، على الاستثمارات في القطاع الخاص بدلاً من استثمارات عامة للتنمية.

والخميس وقع اتفاق تمهيدي بين حكومة ساحل العاج ومجموعة «تويوتا» العملاقة لفتح مصنع لتجميع السيارات في ساحل العاج؛ ورحب البيان الختامي أيضاً بالجهود الدولية؛ لخفض مخاطر الاستثمارات الخاصة.

(أ ف ب)