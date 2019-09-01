«بوش» تطلق الجيل الأحدث من أجهزة المسح البيومتري لبصمة الإصبع في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «بوش» عن إطلاق الجيل الأحدث من أجهزة المسح البيومتري لبصمة الإصبع «BioEntry W2»، والتي تتيح إمكانية الاندماج بشكل كامل مع آلية التحكم بالدخول في «نظام المباني الذكية المتكاملة» (BIS ) و«نظام إدارة الدخول» اللذين طورتهما «بوش»، بما يفضي إلى تسهيل عمليات الدخول وإعداد البيانات، فضلاً عن توفير مجموعة من المزايا مثل كشف عمليات تزييف بصمة الإصبع لتعزيز مستويات الأمن. واستناداً إلى هذه الإمكانيات، يمكن إدارة الإجراءات الأمنية مثل تسجيل الدخول باستخدام بصمة الإصبع، وتخصيص بيانات حامل بطاقة الدخول، والتحكم بالدخول، عبر كلا النظامين البرمجيين البديلين، وبالتالي تسهيل عمليات الدخول وإعداد البيانات. كما يمكن تخزين البيانات الخاصة بنماذج بصمات الأصابع ضمن قاعدة بيانات أي من النظامين البرمجيين البديلين أو على جهاز مسح بصمة الإصبع نفسه، ما يضمن استمرارية العمل بكفاءة عالية حتى عند تعطّل خوادم الشبكة.