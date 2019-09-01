الرسوم على البضائع الصينية تدخل حيز التنفيذ اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الجمعة، أنّ رسوماً جمركيّة إضافيّة مرتفعة على سلع صينية ستدخل حيز التنفيذ، اليوم الأحد، معتبراً أن ضغوطه الاقتصادية؛ تجبر بكين على اتخاذ موقف أكثر اعتدلاً في هونج كونج.

وقال ترامب للصحفيين، إن الرسوم «ستُفرض»؛ وذلك قبل يومين من بدء تطبيق زيادة في الرسوم على واردات صينية بمليارات الدولارات، في آخر تصعيد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ورأى ترامب أيضاً أن الضغط الاقتصادي الأمريكي على الصين، سمح بمنع سلطات بكين من اتخاذ إجراءات أكثر شدة ضد المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية في هونج كونج. وقال في البيت الأبيض،: «ما أقوم به في موضوع التجارة هو ما يحول دون تفاقم الأمور».

والنهج المتشدد لترامب، وقوله: إن الأحداث في هونج كونج مرتبطة بالنزاع التجاري؛ يأتي في أعقاب تأكيده الأسبوع الماضي، أن المفاوضين الصينيين أكثر حرصاً من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق.

ويمكن أن تثير تصريحات ترامب بشأن هونج كونج استياء في الصين التي ترفض كل ما تعده تدخلاً خارجياً في المدينة التي تشهد اضطرابات.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يرى علاقة بين طريقة الرد الصيني على التظاهرات، والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها اقتصادهم تحت الضغط الأمريكي، قال ترامب: «نعم أرى علاقة».

وأضاف: «لولا المحادثات التجارية لكانت هونج كونج في ورطة أكبر بكثير». مجدداً دعوة بكين إلى «التعاطي معها بشكل إنساني».

ومن جهتها، قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أول أمس الجمعة، إن الرسوم الجمركية البالغة 15% على واردات من الصين، والتي سيبدأ سريانها في الأول من سبتمبر/‏أيلول لن يكون لها فترة سماح للبضائع التي في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الإدارة، التي تجمع مثل هذه الرسوم، إن الرسوم الجمركية الجديدة سيبدأ سريانها في الموعد المقرر الساعة 12:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، وتغطي كل البضائع في قائمة طويلة بالمنتجات المستهدفة، بما في ذلك السلع الإلكترونية الاستهلاكية.

(وكالات)