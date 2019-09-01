شكرا لقرائتكم خبر عن غلاء ينهش جيوب الفقراء.. صحيفة تركية: ارتفاع الأسعار وتضخم أعلى من 64% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة ينى شاغ التركية عن ارتفاع مضاعف فى أسعار السلع والمواد الغذائية فى تركيا بشكل كبير، رغم زيادة الرواتب مرة واحدة، لكنها لا تتناسب مع الغلاء، الأمر الذى أدى بدوره إلى رفع معدل التضخم.

ووفقا للصحيفة، ارتفع التضخم في المواد الغذائية بنسبة 30.1% منذ بداية عام 2019، في حين قفزت زيادة التضخم السنوية إلى 64.2%.

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وقالت الصحيفة :تم رفع الرواتب مرة واحدة بنسبة 4% بشكل لا يناسب الارتفاع فى الاسعار، وارتفعت نفقات الغذاء على الفقراء بنسبة 1.5% فى اغسطس الجارى، و30.1% منذ بداية العام.

وارتفع معدل التضخم بنسبة 6 إلى 7 أضعاف مقارنة مع زيادة مرتبات العمال والموظفين والمعاشات.