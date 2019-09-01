شكرا لقرائتكم خبر عن وسط ترقب الشركات.."الاتصالات" تعتزم إصدار نتائج اختبارات جودة المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إصدار تقرير جودة الخدمة لشركات المحمول عبر موقعه الالكترونى مطلع فى شهر سبتمبر 2019، وذلك بعد مرور اكثر من عامين على توقف إصدار التقرير، لأسباب تتعلق بزيادة مناطق الاختبارات بنحو 3 أضعاف، عقب إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول و احتياج الجهاز لمعدات حديثة لقياس الخدمة و تشمل نتائج قياس الخدمة نحو 91 نقطة و70 طريقا و 20 مكانا مغلقا مثل المجال التجارية والمولات.

و يأتى تقرير جودة الخدمة وسط ترقب لشركات المحمول التى تتنافس فى سوق ضخم حيث يصل حجم الاشتراكات بالنسبة للخطوط المستخدمة نحو 93 مليونا، وعادة ما تفصل جودة الخدمة و العروض السعرية وخدمة العملاء بين شبكة و أخرى بالنسبة لاحتياجات المستخدم.

وتنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة متكاملة لتطوير خدمات الاتصالات بجودة عالية، منها افتتاح مركز مراقبة اداء جودة خدمات الاتصالات للصوت ونقل البيانات على مستوى الجمهورية، بتكلفة 50 مليون جنيه واتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة لجودة الخدمة واعتزامها اصدار تقارير اختبارات جودة الخدمة فى مصر.

وقامت الوزارة فى وقت سابق بفرض عقوبة مالية كبيرة على إحدى شركات المحمول نظرا لحدوث أضرار جسيمة على الشبكة، منها ما يتعلق بالخدمات الصوتية ونقل البيانات، وذلك فى إطار الحفاظ على جودة خدمات المواطنين والتزاما بالتراخيص الموقعة بين الجهاز والشركة.