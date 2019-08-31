شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأحذية: 200 عارض فى "أهلا مدارس".. وخصومات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية ومنتجات الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أكثر من 200 عارض يشارك غدا الأحد بمعرض "أهلا مدارس" والذى من المقرر افتتاحه من وزارة التموين صباح غد بأرض المعارض.
وأضاف يحيى فى تصريح لليوم السابع، أنه من المقرر أن يشهد المعرض خصومات على جميع المنتجات الخاصة بالمدارس لأكثر من 30%، موضحا أن هناك رقابة من الشعب المشاركة ووزارة التموين على الخصومات وحقيقتها.
وأكد على أن المعرض سيكون مفتوح أمام الجمهور فى 7 مساء غد الأحد وذلك عقب افتتاح الوزير له صباح غدا.
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