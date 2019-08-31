الدواجن تسجل أدنى مستوى لها خلال العام الجاري.. وتراجع سعر كرتونة البيض

كتب: ضياء السقا

حققت أسعار الدواجن، السبت 31 أغسطس، أدنى مستوى لها خلال العام الجاري، حيث وصل سعر الكيلو من المزرعة 17 جنيها، فيما تراجعت كرتونة البيض لـ 30.5 جنيه للكرتونة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"اليوم السابع" إن أسعار الدواجن وصلت لـ17 جنيها للكيلو من المزرعة، فيما يتراوح سعره في محلات التجزئة بين 20 – 21 جنيها للكيلو.

ووصل سعر الدواجن البلدي من المزرعة 23 جنيها وتباع في محلات التجزئة بين 26 – 27 جنيها للكيلو، فيما تراجع سعر كرتونة البيض ليصل الى 30.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين 35 – 37 جنيها.