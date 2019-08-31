تصريحات ترامب تخفض أسعار الذهب.. والمعدن النفيس يتراجع 8 جنيهات في مصر

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، السبت 31 أغسطس، بقيمة 8 جنيهات.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، الخميس الماضي، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 712 جنيهات، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويشهد سوق الذهب حالة من التراجع فى المبيعات قد تصل إلى حد الركود فى بعض المحافظات بسبب الارتفاعات الكبيرة التى حققها المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.

وبحسب رويترز، تراجعت أوقية الذهب من 1545 إلى 1520 دولار، بسبب موجة البيع التى تشهدها الأسواق العالمية لجنى الأرباح، وكذلك تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن عقد جلسة مع الرئيس الصينى لتهدئة النزاع التجارى.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية السبت كالتالي:

عيار 18 بـ 603.5 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 704 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 804.5 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5632 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.