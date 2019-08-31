شكرا لقرائتكم خبر عن ‎جمارك "ارقين" تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ ارقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 .

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المتوجهة إلى الخرطوم اشتبه محمود عابد فى الراكب م . ع . ا ٣٢سنة سودانى الجنسية، حيث ظهرت عليه علامات القلق عند طلب إنزال الأمتعة الشخصية الخاصة به.

وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمود رفعت وحسين عبد اللاه وعلى عبد اللطيف ماموى الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، فتبين وجود أدوية مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية، فقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان تحرير محضر ضبط جمركى رقم 32 لسنة 2019.

وحرر المحضرين محمود مختار، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى‎.