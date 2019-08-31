شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع بعد الفوز بإعفاء ضريبي في السوق الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات الجمعة مستفيددة من الإعفاء اللضريبي الصيني الذي أعلنته الحكومة بشكل رسمي عن السيارات الكهربائية.



وسوف تعفي الصين جميع سيارات "تسلا" الكهربائية من ضريبة المشتريات المقدرة بنسبة 10%، وهو امتياز تقدمه بكين لشركة أمريكية في الوقت الذي تستمر فيه الحرب التجارية بين البلدين.



وترى "تسلا" الصين على أنها واحدة من أهم الأسسواق المتنامية على مستوى العالم، وبالتالي، فإن إعفائها من ضريبة مشتريات بنسبة 10% يعني خفض التكاليف عن كاهلها وتقليص سعر شراء سيارة "تسلا" بنحو 99 ألف يوان (أي ما يعادل حوالي 14 ألف دولار).

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وتم إدراج جميع موديلات "تسلا" سواء "موديل إس" أو "موديل إكس" أو "موديل 3" ضمن قائمة السيارات الكهربائية التي قررت االصين إعفائها من الضريبة المذكورة.



يأتي ذلك قبيل زيارة المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" للصين لبحث إنشاء مصنع جديد للشركة في البلاد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 1.7% إلى 225.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 232.4 دولار وأقل سعر عند 224.2 دولار.