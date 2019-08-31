شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فورد" يرتفع رغم الإعلان عن سحب أكثر من 550 ألف سيارة بسبب خلل فني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فورد موتور" خلال تعاملات الجمعة على الرغم من إعلان الشركة عن سحب مئات الآلاف من سياراتها في سوق أمريكا الشمالية نتيجة اكتشاف خلل فني.



وأعلنت الشركة الأمريكية سحب ما يقرب من 550 ألف سيارة رياضية متعددة المهام بسبب خلل فني في أحزمة الأمان بمقاعد الركاب ربما لا يثبتهم بإحكام عند وقوع تصادم أو حادث.



وذكرت الشركة أن قرار سحب واستدعاءء السيارات يغطي العديد من الموديلات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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ويغطي القرار شاحنات "إف 150" الخفيفية التي أنتجت في الفترة بين عامي 2018 و2020، وشاحنات "سوبر ديوتي" إنتاج عامي 2019 و2020 وأيضاً سيارات "إكسببلورر" متعددة الممهام موديل عامي 2018 و2019 وكذلك "إكسبيديشن" موديل عامي 2019 و2020.



وتتميز كل هذه السيارات بأن ناقل الحركة بها يدوي وليس آلي، وأكدت "فورد" على أنها لم تُخطر بأي حادث أو إصابات جراء الخلل الفني المشار إليه سلفاً.



وارتفع سهم "فورد" بنسبة 0.5% وأغلق عند 9.17 دولار، وسجل اعلى سعر عند 9.23 دولار وأقل سعر عند 9.10 دولار.