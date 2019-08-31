شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي آخر جلسات أغسطس على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم الأسهم الأمريكية في ختام آخر جلسات أغسطس/آب بفعل التفاؤل الذي ساد الأسواق هذا الأسبوع بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ونجحت "وول ستريت" في تحقيق مكاسب أسبوعية بينما سجلت خسائر شهرية.



وجاء الارتياح في الأسواق بعد إعلان الصين رغبتها استئناف المفاوضات التجارية مع أمريكا وإنهاء الحرب التجارية كما أكدت أنها لن ترد على الرسوم الجمركية الأخيرة التي كشفت عنها واشنطن.



وأكدت بكين على أن اتصالات رفيعة المستوى تجري حاليا مع الجانب الأمريكي لتمهيد الطريق نحو عقد مفاوضات بناءة بين الجانبين.



وكشفت بيانات حكومية أن إنفاق الأمريكيين ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما ارتفع الدخل بنسبة 0.1% في نفس الفترة.

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وعلى صعيد تعاملات سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 2.8% مغلقا عند 55.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.7 دولار وأقل سعر عند 54.5 دولارن وسجل خسائر شهرية بنسبة 6%، بينما حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%.



أما "برنت"، فقد انخفض بنسبة 1.1% وأغلق عند 60.43 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8% فيما سجل خسائر شهرية بنسبة 7.3%، وبلغ اعلى سعر اليوم عند 61.1 دولار وأقل سعر عند 60.2 دولار.



وفي نهاية الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 26403 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 26514 نقطة وأقل مستوى عند 26295 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3% فيما سجل خسائر شهرية بنسبة 1.7%.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 2926 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2940 نقطة وأقل مستوى عند 2913 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.8%، وسجل خسائر شهرية بنسبة 1.8%.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 7963 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 8018 نقطة، وأقل مستوى عند 7914 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%، في حين سجل خسائر شهرية بنسبة 2.7%.