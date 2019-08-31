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شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تنخفض مسجلةً خسائر شهرية حادة في أغسطس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الريبل خلال تعاملات الجمعة وسط تباين في أداء العملات الرقمية بالتزامن مع متابعة الأسواق العالمية لما يحدث في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأفادت الصين أن هناك اتصالات على أعلى مستوى للتمهيد لعقد مفاوضات تجارية بناءة بين البلدين تسفر في النهاية إلى عقد اتفاق شامل ينزع فتيل التوترات التجارية.
ومن جانبه، يخطط الملياردير البريطاني "ألان هاورد" لاستثمار مليار دولار في محفظة للعملات الرقمية بأحد صناديق التحوط.
وتعرضت الريبل للضغوط خلال الأسبوع الجاري بفعل إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة والسندات الأمريكية كملاذات آمنة في مواجهة مخاوف ركود محتمل.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 21:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.26 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.26 دولار وأقل سعر عند 0.25 دولار، في حين سجلت خسائر شهرية في أغسطس/آب بحوالي 22%.
أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بنسبة 1.2% إلى 9627 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 9707.7 دولار وأقل سعر عند 9356.1 دولار.
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