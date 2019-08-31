شكرا لقرائتكم خفض أسعار المحروقات النفطية في الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان – "الحياة" | منذ ساعتين في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 31 أغسطس 2019 / 17:29

قررت الحكومة الأردنية اليوم (السبت)، خفض أسعار المحروقات النفطية بنسب متفاوتة، ابتداًء من غد (الأحد).



وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية في بيان صحافي: "إنه تم خفض أسعار البنزين 90 من 77.5 قرش لليتر إلى 75.5 قرش، وخفض بنزين 95 من دينار أردني إلى 98.5 قرش، وخفض سعر مادتي الديزل والكاز من 60.5 قرش، ليصبح 59 قرشاً خلال الشهر المقبل.

وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية في بيان صحافي: "إنه تم خفض أسعار البنزين 90 من 77.5 قرش لليتر إلى 75.5 قرش، وخفض بنزين 95 من دينار أردني إلى 98.5 قرش، وخفض سعر مادتي الديزل والكاز من 60.5 قرش، ليصبح 59 قرشاً خلال الشهر المقبل.

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