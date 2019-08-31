شكرا لقرائتكم مسقط تستضيف مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مسقط – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 31 أغسطس 2019 / 16:23

تستضيف مسقط الاثنين المقبل، النسخة العاشرة من مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي، بمشاركة خبراء من 52 دولة إضافة إلى أكثر من 40 شركة عارضة.



ويتضمن المؤتمر عقد 18 جلسة نقاشية، إضافة إلى مؤتمر استراتيجي على مدار يومين يضم سبع جلسات نقاشية، تطرح فيها 20 ورقة تقنية، فضلًا عن حلقتين نقاشيتين، ومعرض.

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، الاتجاهات الحالية في قطاع النفط الثقيل، وتصور مستقبل قطاع النفط الثقيل وتعزيز التعاون العالمي وإعادة تعريف الاستراتيجيات والسياسات على المستوى الحكومي وزيادة أم تخفيض الإنتاج والاستفادة من التقنيات الجديدة وإعادة ترتيب الاستراتيجيات لتعافي القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.