شكرا لقرائتكم العراق يعلن إكمال إجراءات تنفيذ الربط الكهربائي الخليجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد – "الحياة" | منذ 5 ساعات في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 31 أغسطس 2019 / 14:42

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية إكمال الإجراءات النهائية لمشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يُعزز إمدادات الطاقة المجهزة لمناطق جنوب العراق، ويرفد منظومة الطاقة الوطنية بطاقات جديدة.



وأوضح بيان للوزارة اليوم (السبت)، أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية الجلسة النقاشية المطولة بين وزير الكهرباء العراقي ووفد الإدارة التنفيذية لهيئة الربط الخليجي الأربعاء الماضي، واستكمالاً لسلسلة جولات مفاوضات أجراها وفد حكومي عراقي مع أعضاء الإدارة التنفيذية للهيئة استمرت يومين.

وبين أن الاجتماعات وضعت اللمسات الأخيرة لهذا المشروع الذي سيسهم في تزويد الشبكة الوطنية العراقية بطاقة 500 ميغاوات في مرحلة أولى.