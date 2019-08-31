شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى.. "CIB" فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 9.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 757.5 مليون جنيه، أعقبه "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 14 مليون ورقة، وقيمة تداول 268.2 مليون جنيه.

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وجاء فى المركز الثالث "حديد عز" بحجم تداول بلغ 20 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 222.6 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 9.7 مليون ورقة وبقيمة تداول 217.3 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 15.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 208.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 286.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 207.3 مليون جنيه، ثم " شركة القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 75.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 205.3 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 81.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 194.2 مليون جنيه، وفى التاسع "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 256.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 191.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" بحجم تداول بلغ 14 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 165 مليون جنيه.