5 اختصاصات للجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصت المادة (14) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على أن تنشأ بالجهة الإدارية المُختصة لجنة تُسمى "لجنة اشتراطات منح التراخيص".

1. تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، بما فى ذلك اشتراطات الدفاع المدنى، والبيئة، والأمن الصناعى، والسلامة والصحة المهنية.

2. تصنيف هذه الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التى تُمثلها الأنشطة الصناعية.

3. تحديد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية.

4. تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التى لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل.

5. يجوز للجنة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.