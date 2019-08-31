شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم بالأسواق.. والكندوز يبدأ الكيلو من 110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 31 – 8 -2019 داخل معظم محلات الجزارة فى القاهرة الكبرى استقرارا فى معظم الأصناف والأنواع. Advertisements وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 150 جنيها للكيلو، فيما تراوحت أسعار اللحوم البتلو بين 120 – 160 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 125 – 160 جنيها للكيلو، وتراوحت سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات للكيلو . فيما شهدت منافذ التوزيع المختلفة استقرار فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو لجميع الأصناف .

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