شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الحديد عند 11.900جنيه.. والأسمنت عند 850 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم السبت 31-8-2019 استقرارا ملحوظا خاصة أسعار الحديد والأسمنت.

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار مواد البناء تشهد استقرارا فى جميع الأسواق، مشيرًا إلى أن السوق به فائض فى الإنتاج ساهم بشكل كبير فى ثبات الأسعار للمستهلكين.

Advertisements

وأضاف الزينى، لـ"الخليج 365"، أن أسعار الحديد من المصنع تتراوح بين 11.000 – 11.890 للطن بينما تتراوح الأسعار للمستهلك، بين 11.350 – 11.900 للطن.

وأشار إلى أن أسعار الحديد قد تشهد انخفاضا قبل نهاية العام، وأشار إلى أن متوسط سعر طن الأسمنت من المصنع يبدأ من 750 جنيها، فى حين يصل إلى المستهلك بسعر 850 جنيها للطن.