شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة: افتتاح 38 معرض أهلا مدارس بالأحياء المختلفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم السبت، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عددا من فروع معرض أهلا مدارس الذي يتم تنظيمها بالتعاون بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وشارك في افتتاح هذه المعارض من غرفة القاهرة سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة وأحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.

محافظ القاهرة يتفقد المعرض

وقال المحافظ الذي افتتح المعارض بفرع الحديقة الدولية بمدينة نصر وفرع الزاوية الحمراء ومنطقة الساحل وعدد من الفروع في أحياء مختلفة من المحافظة، أنه يتم تنظيم 38 معرض أهلا مدارس بعدد أحياء محافظة القاهرة، لإفادة كافة الطبقات الشعبية في ظل دخول العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ أن تعاون المحافظة وغرفة القاهرة التجارية أعطي أفضلية في وضع أكبر نسبة تخفيضات علي مستلزمات المدارس تتخطي حاجز 40%، مشيرا إلي أن التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية سيزداد في المرحلة القادمة لتقديم خدمات مجتمعية ملموسة لمواطني المحافظة.

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وقال سامح زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة، إن تنظيم هذه المعارض ياتي من منطلق الدور المجتمعي للتجار تجاه المواطنين ومساندتهم في استقبال المدارس، مشيرا إلي أن نسبة التخفيضات مناسبة جدا مقارنة بالسوق الحر نتيجة تعاون المحافظة والغرفة في توفير وتجهيز أماكن مجانا للعارضين دون تحملهم أي تكلفة، حتي ينعكس ذلك علي أسعار مستلزمات المدارس بفروع المعارض بأكملها.

وأوضح أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن الدعم المالي الذي قامت به الغرفة ودعم المحافظة أدي إلى وجود خصومات على أسعار مستلزمات المدارس بالشكل المناسب الذي يدعم المواطنين بصورة ملموسة وهو الهدف الأسمي من إقامة هذه المعارض.