شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 31-8-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت 31-8-2019 استقرار ملحوظ، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 704 جنيها للجرام، فيما بلغ الذهب عيار 18 اليوم 603.5 جنيه، وعيار 24 سجل 804.5 جنيه، فيما بلغ الجنيه الذهب اليوم فى مصر 5632 جنيها.

وكانت أوقية الذهب سجلت تراجع من 1545 إلى 1520 دولار، بسبب موجة البيع التى تشهدها الأسواق العالمية لجنى الأرباح، وكذلك تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن عقد جلسة مع الرئيس الصينى لتهدئة النزاع التجارى.

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هبوط السعر العالمى للذهب ينعكس بشكل مباشر على الأسعار فى مصر.

ويشهد سوق الذهب حالة من التراجع فى المبيعات قد تصل إلى حد الركود فى بعض المحافظات بسبب الارتفاعات الكبيرة التى حققها المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.