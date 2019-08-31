شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مصر تستضيف منتدى الشرق الأوسط للخدمات المشتركة والتعهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشبكة الخدمات المشتركة والتعهيد "SSON"، تستضيف مصر منتدى الشرق الأوسط للخدمات المشتركة والتعهيد 2019 فى الفترة من 3 -4 سبتمبر المقبل.

وتأتى استضافة هذا الحدث العالمى فى مصر لأول مرة تماشيًا مع رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لتعزيز مركز مصر كمقصد عالمى للخدمات المشتركة والتعهيد فى مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة حيث ينعقد المنتدى تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويستعرض المنتدى عددًا من الموضوعات الرئيسية التى تشغل أجندة أعمال متخذى القرار من الشركات والمؤسسات العالمية وعلى رأسها مناقشة أفضل الممارسات والمكونات الرئيسية للاستراتيجيات الناجحة عند اختيار مراكز ومواقع لتقديم لخدمات المشتركة.

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ويتناول المنتدى أيضًا الأخطاء الشائعة للمنظمات العالمية والمؤسسات الخاصة عند اختيار مقدمى تلك الخدمات وكيفية التطوير والاستفادة من نماذج الأعمال الناجحة.

وقالت المهندسة هالة الجوهرىي، الرئيس التنفيذى للهيئة "نحن سعداء للغاية لاستضافة مثل هذا الحدث فى مصر حيث يعد منصة متميزة لخبراء وقادة الصناعة للالتقاء ومناقشة مستقبل الخدمات المشتركة ونماذج الأعمال الرقمية الحديثة لإدارة خدمات التعهيد".

وأضافت أن المنتدى يمثل فرصة رائعة لاستعراض التطور الذى حققته مصر وخاصة التحول من موقعًا لتقديم خدمات التعهيد التقليدية إلى مركزًا عالميًا للخدمات عالية الجودة والمبنية على القيمة المضافة.

وأكدت على أن أهم ما يميز مصر عن غيرها من مقاصد التعهيد فى أوروبا، وغيرها من المواقع القريبة الأخرى هو الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها والتى تتيح إنشاء مراكز للخدمة المشتركة على نطاق واسع.