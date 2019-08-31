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جهاز بنى سويف الجديدة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة،  حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة، وذلك تحت إشراف المهندس طارق جمال، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبالتنسيق مع إدارات التنمية وأمن جهاز المدينة، والإدارات المختصة بالجهاز.

 

وقال المهندس أشرف عبدالرحمن: أسفرت الحملة عن تنفيذ  عدد من قرارات غلق وتشميع المحال المخالفة، وسحب عدادات الكهرباء، وإزالة الإشغالات لعدد من المحال والكافتريات المخالفة، وتم التحفظ على عدد من المعدات، ومتابعة القرارات التي تم تنفيذها في وقت سابق.

 

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة الإشغالات بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين حيت يتم القضاء نهائياً على المظاهر العشوائية بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلةً في أجهزتها المختلفة، على إزالة كافة التعديات والإشغالات بالمدن الجديدة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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