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ترقية السفير راجى الأتربى ممثل مصر لدى البنك الدولى لدرجة سفير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شملت حركة الترقيات الدبلوماسية التى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الخميس الماضى ، ترقية الوزير المفوض راجى الإتربى عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لمصر بالبنك الدولى لدرجة سفير.

كان الأتربى قد كُلف بمهام منصبه الحالى عام 2016 حيث كان نائباً لمدير مكتب وزير الخارجية وممثلاً شخصياً لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين.

وسبق للسفير الأتربى العمل نائباً لسفير مصر فى اليابان وعضواً بكل من بعثة مصر لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف وسفارة مصر فى كندا، كما عمل مستشاراً بمكتب وزير الخارجية ،وتم إعارته من قبل وزارة الخارجية للعمل كمسؤول شؤون اقتصادية فى سكرتارية كل من الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

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ويمتلك راجى الأتربى علاقات قوية بالمسؤلين فى البنك الدولى ،مما يساهم فى تلبية طلبات مصر من المؤسسة الدولية.

 

 

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