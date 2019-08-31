شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن لأقل سعر العام الجارى.. والكيلو بـ17 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 31 – 8 – 2019 انخفاضا وتراجعا كبيرا فى الأسعار حسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن تراجعت لأدنى مستوى لها حيث وصل سعر الكيلو من المزرعة لـ17 جنيها، موضحا أن هذا السعر هو الأقل هذا العام، وأضاف أن أسعار الكيلو فى محلات التجزئة تتراوح بين 20 – 21 جنيها للكيلو.

وأشار فى تصريحات لليوم السابع إلى أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 23 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 26 – 27 جنيها للكيلو ، فيما تراجع سعر كرتونة البيض ليصل الى 30.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين 35 – 37 جنيها .