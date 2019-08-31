شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور الجملة اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 31-8-2019 استقرارا نسبيا طبقا للأسعار الرسمية فى سوق العبور.

وسجل سعر كيلو سمك البلطى "1" ما بين 24 – 28 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 18 - 22 جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وتراوح سعر كيلو البورى بين 25 – 45 جنيها، وسعر قشر البياض والبياض البلدى ما بين 50 – 66 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 150 جنيها، والجمبرى بجميع أحجامه بين 90 – 450 جنيها.