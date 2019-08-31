شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. ارتفاع الطماطم والبصل بـ3.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 31-8- 2019 استقرارا فى غالبية الأصناف مع ارتفاع طفيف فى بعضها، وذلك طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كيلو الطماطم من 2 – 4.75 جنيه، واستقرت أسعار كل من، كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، و كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25- 35 جنيها، واستقر سعر الباذنجان البلدي ما بين 1.5، 3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 17 جنبها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن أسعار الليمون تراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والتين البرشومى 5 -8 جنيهات.

Advertisements