تراجع أسعار الذهب 10 جنيهات وعيار 21 بـ707

تراجعت أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات، خلال 3 أيام في أسواق المال، ليصل سعر عيار 24 إلى نحو 809 جنيهات، مقابل 819 جنيهًا الخميس، وسجل عيار 21 نحو 707 جنيهات، وعيار 18 سجّل 606 جنيهات ،وفقًا لما ذكره موقع الوطن.

ووصل سعر الجنيه الذهب 5.664 جنيه، وبِيعت الأوقية بـ25.163 جنيه، وكيلو الذهب بـ809 ألف و97 جنيهًا.

الجدير بالذكر أن جرام الذهب في مصر ارتفع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنحو 12 جنيها، مع زيادة أسعار الخام عالميا.