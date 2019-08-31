شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز تجميع القطن تفتح أبوابها بعد إغلاق أمس للإجازة الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مراكز التجميع فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، المُدارة من قبل شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين، وذلك فى إطار تطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن بالمحافظتين لموسم (أغسطس – نوفمبر 2019 للاسبوع الثانى على التوالى.

وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج لـ"الخليج 365" أنه يتم استلام الأقطان من المزارعين بمراكز التجميع الواقعة بالمركز الإدارى التابع له المزارع، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ما عدا يوم الجمعة، حيث سيقوم المركز بوضع اسم المزارع على الأكياس التى قام بتسليمها، كما يتم وزن الأقطان الواردة للمركز من قبل "القبانية" الرسميين واستخراج "علم وزن"، وتسليم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه.

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وعقب ذلك، تبدأ عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب. وفى نهاية اليوم يتم تفريغ البيانات فى يومية توضح إجمالى الأقطان التى وردت للمركز وعلم الوزن ورقم الحيازة الزراعية.

وتتوزع مراكز التجميع بواقع 9 مراكز فى المراكز الإدارية التابعة لمحافظة الفيوم كالآتى: (1 الفيوم – 2 طامية – 2 سنورس – 2 أطسا – 1 أبشواي – 1 يوسف الصديق)، و8 مراكز في المراكز الإدارية بمحافظة بني سويف كالآتي: (2 بني سويف – 2 إهناسيا – 1 الفشن – 1 ببا – 1 الواسطى – 1 سمسطا)،وتم توزيع أكثر من 28 ألف كيس على المزارعين مصنوعة من الجوت.

مما يذكر إنه تم إجراء مزاد فى 3 مراكز توزيع لبيع 438 كيس بوزن 513 قنطار بقيمة 1.1 مليون جنيه اشترتهم شركة الوادى، وتم إجراء المزاد الثانى4 مراكز لبيع 530 كيس قطن بكمية بلغت 627 قنطار بقيمة 1.4 مليون جنيه اشترتهم شركة الدلتا وبلغ سعر القنطار فى المزا 2100 جنيه ،وهو سعر المتوسط العالمى للقطن .